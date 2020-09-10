وصول طائرة تقل 194 سورياً من العالقين بالخارج قادمة من العراق

أعلنت وزارة النقل عن وصول طائرة تابعة لـ السورية للطيران إلى مطار دمشق الدولي مساء اليوم تقل 194 مواطناً سورياً قادمة من مطار بغداد الدولي بالعراق وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة السوريين العالقين في الخارج جراء جائحة كورونا.

وأوضح سفير سورية لدى العراق سطام جدعان الدندح لمراسلة سانا في بغداد أن هذه الرحلة التي تقع ضمن الجهد الحكومي لتأمين عودة المواطنين السوريين إلى الوطن تعد الثانية التي يتم تنظيمها من مطار بغداد والثالثة من العراق الشقيق حيث سبق تنظيم رحلتين من مطاري بغداد وأربيل.

وأضاف أن السفارة أنجزت جميع الإجراءات فيما يخص إعداد القوائم والاشراف على الحجوزات بالتنسيق مع مكتب المؤسسة السورية للطيران في بغداد والحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة في العراق الشقيق سواء لجهة تأمين اذونات الهبوط اللازمة أو لجهة تقديم كل ما يلزم من تسهيلات لأبناء الجالية أثناء المغادرة.

وأشار الدندح إلى أن الجانب العراقي أبدى تجاوبا كبيرا لإنجاح هذه الرحلة ومراعاة أوضاع الإقامة بالنسبة للمسافرين آخذين بالاعتبار الطبيعة الاستثنائية للرحلة والظروف الصعبة التي يمر بها أبناء الجالية .

وأكد الدندح أن السفارة السورية في العراق حريصة على إنجاح أي مبادرة إيجابية تصب في مصلحة أبناء الوطن المقيمين في الخارج وتعمل بتوجيهات وزارة الخارجية والمغتربين والفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.

ودعت وزارة الداخلية مؤخراً المواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى التواصل مع السفارات في “القاهرة ومسقط وأبو ظبي ودبي وعمان والكويت والخرطوم والمنامة وموسكو والجزائر وبغداد” لتسجيل طلب رغبتهم بالعودة إلى سورية ليتسنى للفريق الحكومي الخاص إعداد برنامج رحلات السورية للطيران ضمن خطة الجهود الحكومية لإعادة المواطنين السوريين من الخارج.

وبدأت السورية للطيران منذ الرابع من أيار الماضي بتسيير رحلات لإجلاء الرعايا السوريين الراغبين بالعودة من دول العالم إلى سورية وفق قوائم تم تسجيلها عبر وزارة الخارجية والمغتربين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية.

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