الاتحاد الأوروبي: مستعدون لفرض عقوبات على تركيا ما لم تتخل عن استفزازاتها في شرق المتوسط

أكدت دول الاتحاد الأوروبي استعدادها لفرض عقوبات على النظام التركي ما لم يتراجع عن تحركاته الأحادية واستفزازاته في شرق البحر المتوسط.

وأشارت الدول الأوروبية السبع الأعضاء في مجموعة “ميد 7” في بيان ختامي صدر عقب القمة التي عقدت اليوم في جزيرة كورسيكا الفرنسية الى أنه يمكن بحث اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد تركيا في المجلس الأوروبي يومي الـ 24 والـ 25 من أيلول الحالي مؤكدة دعم دول جنوب أوروبا السبع الكامل وتضامنها مع قبرص واليونان “في وجه التعديات المتكررة على سيادتهما وحقوقهما السيادية والأعمال التصعيدية من جانب تركيا”.

من جهته قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة له خلال القمة: “إذا كانت تركيا تريد حوارا صريحا مع اليونان يجب أن تتوقف عن تصرفاتها الأحادية الجانب وأن تحترم القانون الدولي بشكل كامل وليس بشكل جزئي”.

وكان رئيس الوزراء اليوناني طالب في وقت سابق اليوم الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات فعالة على النظام التركي لوقف تحركاته الاستفزازية في منطقة البحر المتوسط مؤكداً رفض الحوار مع هذا النظام تحت التهديد.

ويواصل النظام التركي خطواته الاستفزازية في شرق البحر المتوسط حيث كشف عبر خريطة نشرها عن مطامعه بالتنقيب عن الغاز في مناطق تقع قبالة سواحل جزر يونانية كما نبه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس قبل أيام من أن جزيرته تواجه “وضعا خطيرا للغاية” بسبب “استفزازات وانتهاكات” النظام التركي للقانون الدولي و”خرقه المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص”.

طباعة