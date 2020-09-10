وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 195 ألفاً

تجاوزت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية عتبة الـ 195 ألفاً.

وذكر موقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفيروس حول العالم أن الولايات المتحدة سجلت 547 وفاة جديدة بالفيروس إضافة إلى 11 ألفا و244 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار الموقع إلى أن إجمالي الوفيات المسجلة في الولايات المتحدة وصل إلى 195 ألفا و785 حالة بينما بلغت الإصابات حتى الآن 6 ملايين و560 ألفا و719 حالة تماثل منهم للشفاء 3 ملايين و857 ألفا و432 شخصا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الوفيات حول العالم تليها البرازيل ثم المكسيك.

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