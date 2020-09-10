العثور على جثة فتاة قاصر في فندق مهجور باللاذقية

اللاذقية - لوريس عمران

عثر مساء اليوم على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر داخل فندق مهجور قيد الإنشاء، وذلك بعد تغيبها لمدة أربعة أيام عن منزل ذويها.

وعلمت (تشرين) من قيادة شرطة اللاذقية أنه بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠٢٠ تم الادعاء في قسم الشاطىء الأزرق عن تغيب الفتاة القاصر (غ . د) تولد ٢٠٠٤ وذلك أثناء ذهابها من منزل والدتها الكائن في منطقة دمسرخو إلى منزل جدها في حي الدعتور.

وبينت قيادة الشرطة أنه تم العثور مساء اليوم على جثة نفس الفتاة مقتولة ومرمية في فندق مهجور بالقرب من المدينة الرياضية، بعد قيام أشخاص بالإبلاغ عن انبعاث رائحة كريهة من داخل الفندق قيد الإنشاء ، حيث قامت دورية من قسم الشاطئ على الفور بالتوجه إلى المكان والعثور على الجثة.

وقد تم استدعاء الأم والجد للتعرف على الفتاة، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة وأسبابها لمعرفة القاتل وتقديمه إلى القضاء.

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