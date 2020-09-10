طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن
واصل طيران العدوان السعودى شن غاراته على عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية مستهدفا المناطق والأحياء السكنية.
ونقل موقع “المسيرة نت”عن مصدر أمني قوله اليوم إن طيران العدوان شن غارات على مديرية رحبة في محافظة مأرب ومديرية خب والشعف في الجوف ومديرية حرض في حجة.
وتواصل قوى العدوان السعودى جرائمها بحق اليمنيين منذ آذار عام 2015 مخلفة عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً فى البنى التحتية والاقتصادية.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي