السيطرة على حريق واسع بأعشاب يابسة في ريف السويداء

تمكنت وحدة إطفاء شهبا بالتعاون مع الدفاع المدني والأهالي من السيطرة على حريق واسع بأعشاب يابسة امتد على مئات الدونمات من الأراضي بين بلدات وقرى عريقة والخرسا ومجادل بمنطقة اللجاة في ريف السويداء الشمالي الغربي.

وذكر قائد وحدة إطفاء شهبا وسيم الطويل لمراسل سانا أن الحريق نشب بأعشاب يابسة كثيفة عند طريق عريقة “الخرسا في منطقة اللجاة الصخرية شديدة الوعورة حيث ساهمت الرياح وارتفاع درجات الحرارة وعدم قدرة وصول الآليات إلى بعض مواقع النيران بسرعة تمددها وانتشارها في أكثر من مكان وطالت مساحات واسعة تقدر بمئات الدونمات قبل أن يتم احتواؤه بعد نحو أربع ساعات بتضافر جهود عناصر وحدات الإطفاء والدفاع المدني وإطفاء المحروقات والأهالي وآلياتهم ومعداتهم الفردية.

وأشار الطويل إلى أن الحريق تجدد اندلاعه في ساعات المساء ضمن مناطق لم يتم التمكن من الوصول إليها داخل الأراضي الصخرية الوعرة حيث امتد باتجاه قرية مجادل ليتم التعامل معه مجددا بمؤازرة صهريج من وحدة مياه شهبا والسيطرة على أكثر من 95 بالمئة منه وبقي بعض المواقع ضمن منطقة صخرية يصعب الوصول إليها.

في حين أشار سمير الشبلي من أهالي بلدة عريقة إلى أن الحريق بدأ من مفرق قرية الخرسا وامتد في محيط القرية وباتجاه تل عمار قبل أن يتجه شرقا باتجاه قرية مجادل حيث الحق أضراراً محدودة بعدد من أشجار الزيتون وشبكات الري بالتنقيط ومحيط إحدى المداجن واتى في معظمه على أعشاب يابسة وبقايا مزروعات.

وفي السياق ذاته أخمد فوج إطفاء السويداء اليوم حريقا نشب بسيارة تحمل صناديق “فلين” بعد احتكاكها بخطوط الكهرباء في قرية الرحا جنوب مدينة السويداء ما أدى إلى احتراقها وإلحاق أضرار بالسيارة إضافة إلى إخماد عدد من الحرائق التي نشبت بأعشاب يابسة بمواقع متفرقة بين منازل المواطنين داخل المدينة أحدها ألحق أضراراً بعدد من أشجار الزيتون بالمكان وفقاً لقائد الفوج نايف الشعار.

وأخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي في الفترة السابقة الكثير من الحرائق التي اندلعت بمناطق متفرقة في محافظة السويداء بعضها طال آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة والحراجية والأعشاب اليابسة قبل التمكن من السيطرة عليه وآخرها قبل عدة أيام بحراج قرية حبران تجدد على يومين واتى على مئات الدونمات بين أشجار سنديان وأعشاب.

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