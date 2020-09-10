الصحة: 65 إصابة جديدة بـ كورونا و17 حالة شفاء و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية، وشفاء 71 حالة، ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة .

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3416 شفيت منها 797 وتوفيت 147 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الخميس ١٠ أيلول ٢٠٢٠ :

= الإصابات:

24 في حلب

19 في دمشق

9 في السويداء

7 في حمص

4 في ريف دمشق

2 في حماة

= حالات الشفاء:

4 في دمشق

3 في حلب

2 في اللاذقية

2 في حمص

2 في حماة

2 في طرطوس

2 في السويداء

حالات الوفاة:

1 في دمشق

1 في اللاذقية

1 في حمص

1 في حلب

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