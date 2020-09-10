الصحة: 65 إصابة جديدة بـ كورونا و17 حالة شفاء و4 وفيات
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية، وشفاء 71 حالة، ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة .
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3416 شفيت منها 797 وتوفيت 147 حالة.
توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الخميس ١٠ أيلول ٢٠٢٠ :
= الإصابات:
24 في حلب
19 في دمشق
9 في السويداء
7 في حمص
4 في ريف دمشق
2 في حماة
= حالات الشفاء:
4 في دمشق
3 في حلب
2 في اللاذقية
2 في حمص
2 في حماة
2 في طرطوس
2 في السويداء
حالات الوفاة:
1 في دمشق
1 في اللاذقية
1 في حمص
1 في حلب
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