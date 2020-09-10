آخر تحديث: 2020-09-11 00:16:24
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الصحة: 65 إصابة جديدة بـ كورونا و17 حالة شفاء و4 وفيات

التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية، وشفاء 71 حالة، ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة .

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3416 شفيت منها 797 وتوفيت 147 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الخميس ١٠ أيلول ٢٠٢٠ :

= الإصابات:
24 في حلب
19 في دمشق
9 في السويداء
7 في حمص
4 في ريف دمشق
2 في حماة

= حالات الشفاء:
4 في دمشق
3 في حلب
2 في اللاذقية
2 في حمص
2 في حماة
2 في طرطوس
2 في السويداء

حالات الوفاة:
1 في دمشق
1 في اللاذقية
1 في حمص
1 في حلب

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التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

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