اشتباه بستة أشخاص بالتسبب في حرائق الغاب

حماة - علي شاهر أحمد :

:لا تزال التحريات بخصوص التسبب بحرائق حراج “ناعور شطحة” و” أبو كليفون” بالغاب في مرحلة الاشتباه بستة أشخاص، تم توقيف ثلاثة منهم.

و أكد العقيد حكمت أبو شقرة مدير منطقة الغاب أنه بناء على المعلومات المتوفرة تم الاشتباه بثلاثة أشخاص من المحتمل أن يكونوا متسببين بحريق “ناعور شطحة” و الذي شب منذ أسبوعين، حيث تمت إذاعة البحث عنهم و لم يتم توقيفهم حتى الآن .

و أوضح المهندس أوفى وسوف المدير العام للهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب أنه تم الاشتباه بثلاثة أشخاص بخصوص التسبب بحريق ” أبو كليفون” و تم توقيفهم من قبل الجهات المعنية .

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