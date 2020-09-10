74 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية

ارتكبت قوى العدوان السعودي 74 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله فى بيان اليوم:”من بين خروقات قوى العدوان تحليق ثلاث طائرات حربية في أجواء كيلو16 وتحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء حيس وكيلو16 والجاح ومدينة الحديدة و17 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي 158 صاروخا وقذيفة و50 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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