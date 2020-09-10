الانتخابات البرلمانيةفي مصر يومي الـ 24 والـ 25 من الشهر المقبل

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لاشين ابراهيم أن الانتخابات البرلمانية ستجري في البلاد يومي الـ 24 والـ 25 من تشرين الأول المقبل فيما سيصوّت المصريون في الخارج من الـ 21 إلى الـ 23 من الشهر نفسه .

ونقل موقع المصري اليوم عن لاشين قوله إنه تم فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان من الـ 17 حتى الـ 23 من أيلول الجاري وذلك على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.

وقال لاشين إن الهيئة وضعت قواعد صارمة للدخول إلى اللجان الانتخابية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين في ظل جائحة كورونا.

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