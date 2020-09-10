حلب - رحاب الابراهيم

وافق وزير النفط والثروة المعدنية على إعادة التعامل مع محطات الوقود التي تمت معاقبتها سابقاً بما فيها/ 4/ في مدينة حلب وذلك بهدف تخفيف الازدحام أمام محطات الوقود والحدّ من معاناة المواطنين في تأمين هذه المادة.

وسيتم تزويد هذه المحطات بالوقود من المخصصات اليومية لحلب اعتباراً من يوم غد الجمعة.

وهذه المحطات هي: – محطة خولندي – اكسبريس/ بالفرقان . – محطة شبارق / سوق الهال القديم . – محطة محمود شويحنة / دوار قاضي عسكر. – محطة النصر – الباش/ المشارقة.

من جانب آخر تم البدء ببيع مادة البنزين اعتباراً من الساعة السادسة من مساء هذا اليوم وحتى نفاد الكمية في 3 محطات وقود هي : – محطة جوخدار وبدور وقدسي /دوار الصاخور ، ( للسيارات العامة فقط ) – محطة الشياح – ومحطة الزهرة/ في منطقة الفيض .‏

طباعة