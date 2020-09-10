التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على قرية البركة وقلعة ميرزا في سهل الغاب

اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب بالقذائف الصاروخية على قرية البركة وقلعة ميرزا شمال غرب حماة.

ونقل مراسل سانا عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله إن إرهابيين يتحصنون بريف إدلب الجنوبي اعتدوا مساء اليوم بعدة قذائف صاروخية على منازل المدنيين في قرية البركة وقلعة ميرزا في منطقة الغاب شمال غرب حماة.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة.

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