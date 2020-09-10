ختام بطولة نهاية الموسم للبطل العالمي مجد الدين غزال

هيفاء الإبراهيم

اختتمت اليوم الخميس فعاليات بطولة نهاية الموسم بالوثب العالي للبطل العالمي مجد الدين غزال على أرض مدينة تشرين الرياضية بدمشق بمؤشرات إيجابية وجيدة من خلال الأداء العالي الذي قدمه لاعبنا الغزال و الجاهزية والمستوى المميز الذي أسفر عن تسجيل رقم أفضل وقدره /2،28 /سم وكان قد حقق في البطولة الأولى رقماً وقدره 2،26 سم بتاريخ 30من الشهر الماضي ولم يكن ببعيد عنه اليوم تسجيل رقم 2،30 سم كما قال مدربه الوطني عماد السراج لتشرين وأكد بأن أموه الفنية والتكنيكية مطمئنة جداً لنهاية هذا الموسم ولا سيما بعد فترة انقطاع دامت أكثر من عام عن المشاركات في البطولات الخارجية وإلغاء بعضها بسبب جائحة الكورونا ، وأشار السراج إلى أن هاتين البطولتين الوطنيتن اللتين أقيمتا بإشراف الاتحاد الرياضي العام كانتا فرصة حقيقية ومحطة تحضيرية ضرورية ومهمة للمحافظة على أدائه ومستواه الفني ضمن أجواء البطولة والمنافسة ، ولنبدأ بعد فترة من الراحة والاستقرار بالتخطيط المبرمج والمناسب مع القيادة الرياضية بالتحضيرات الفعلية وإشراكه بالعديد من البطولات الخارجية المهمة والتي هو بحاجتها جداً لتحسين رقمه وللمنافسة مع أقرانه وتلافي الأخطاء المحتملة في استحقاقاته الرياضية القادمة وعلى رأسها أولمبياد طوكيو في العام القادم والتي نأمل أن يحقق فيها إنجازاً يضاف إلى سلسلة انجازاته السابقة.

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