المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يعلن فتح باب التسجيل في مفاضلة القبول بالاختصاصات الهندسية المتوافرة

أعلن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بفرعيه دمشق وحلب اليوم فتح باب التسجيل في مفاضلة القبول بالاختصاصات الهندسية المتوافرة لديه للعام الدراسي 2020-2021.

وحدد المعهد في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم موعد بدء التسجيل اعتباراً من يوم الأحد 13-9-2020 ولغاية الاثنين 5-10-2020 وذلك لحاملي شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر يومياً عدا يومي الجمعة والسبت.

وبين المعهد أن الحد الأدنى المطلوب من الدرجات لحاملي شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي للعام الدراسي الحالي 2019-2020 في الدورة الأولى 2214 وفي الدورة الثانية 2264 بعد طي علامة التربية الدينية وإحدى اللغتين الأجنبيتين.

وأشار المعهد إلى أنه يمكن لحاملي شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي للعام الدراسي السابق 2018-2019 التقدم للمفاضلة بشرط أن يكون الطالب قد حصل على 2208 درجات في الدورة الأولى أو 2231 درجة في الدورة الثانية بعد طي علامة التربية الدينية وإحدى اللغتين.

وبين المعهد أن برامج الهندسة المتوافرة لديه في فرع دمشق “مساكن برزة” تشمل “النظم المعلوماتية والاتصالات والنظم الإلكترونية والميكاترونيكس وعلوم وهندسة المواد” وفي فرع حلب حي سيف الدولة “هندسة الطيران”.

ووفق إعلان المعهد يجري القبول النهائي وفق مفاضلة على أساس درجات الشهادة الثانوية ونتيجة اختبار علمي.

وأشار المعهد إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل في المفاضلة تتضمن صورة مصدقة عن وثيقة النجاح في الشهادة الثانوية الفرع العلمي وصورة عن الهوية الشخصية وصورة شخصية ملونة واحدة داعياً الراغبين بالتسجيل إلى الالتزام بإجراءات التصدي لوباء كورونا حيث لا يسمح بالدخول إلى حرم المعهد العالي دون ارتداء الكمامة.

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