إلغاء مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم

تشرين:

قامت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي بكرة القدم في كوالالمبور بإلغاء مسابقة كأس الاتحاد التي يشارك فيها ممثلانا الجيش بطل الدوري والوثبة بطل الكأس، وذلك نتيجة وباء كورونا المستجد(كوفيد19 ).

وكانت اللجنة التنفيذية قد أوضحت في بيان لها أن جائحة كورونا اوجدت تعقيدات شكلت قوة قاهرة ادت الى الغاء المسابقة .

مع العلم ان البطولة قد توقفت في شهر آذار الماضي بعد جولتين فقط من مرحلة الذهاب، وقد حاول الاتحاد الآسيوي استئناف اللعب مرة جديدة معتمدا على نظام التجمعات على أن تقام المباريات بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني القادمين على ان تستضيف دول الأردن والبحرين والكويت مجموعات غرب اسيا وفييتنام منافسات المجموعتين السادسة والسابعة لكن بقيت المجموعات الرابعة والخامسة والثامنة التاسعة معلقة من دون تقديم اي دولة استضافتها لها.

يشار أخيرا إلى أن نادي العهد اللبناني هو بطل النسخة الماضية وقبله نادي القوة الجوية العراقي مرتين في نظام المسابقة الجديد.

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