الحرجلة يحسم صدارة مجموعته في دوري كرة قدم الدرجة الأولى

تشرين:

حسم فريق الحرجلة صدارة المجموعة الجنوبية من دوري كرة قدم الدرجة الأولى والمؤهل للدور الثالث والأخير من رحلة الوصول إلى الدوري الممتاز بعد فوزه اليوم على المحافظة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ارض ملعب الحرجلة مستفيدا من خسارة فريق المجد المفاجئة وقال نتيجة ذاتها أمام اليقظة في المباراة التي جمعتهما على ارض ملعب الجلاء.

الحرجلة أصبح رصيده 12 نقطة والمجد 11 نقطة واليقظة والمحافظة 5 نقاط.

وسيلة في فريق الحرجلة في مباراة التأهل الأخيرة فريق التضامن صاحب المركز الثاني من المجموعة الشمالية، والمجد سيلتقي الحرية صاحب المركز الأول حيث الفائز من هاتين المباراتين سيضع قدميه في الدوري الكروي الممتاز في الموسم القادم.

محمد الشديد أكد لتشرين عقب الفوز: فريقنا قدم مباراة كبيرة للذكرى مع المحافظة حيث تمكن لاعبونا من الظهور بمستوى مميز وأداء رائع وكسبوا الرهان بالفوز بالنقاط الثلاث، بعد مباراة كنا فيها الطرف الأفضل وتصديرها المجموعة وأنا كنت راهنت وما زلت على أن فريق الحرجلة سيكون في الممتاز بفض النظر عما حصل ولاسيما في الجولة الماضية من اتفاقات بين الأندية خروجنا من دائرة المنافسة لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل وقد حققنا المطلوب وأملنا كبير بالتأهل مع احترامنا للخصم وسنفي وبعدما جمهورنا الكبير بالتأهل للدوري الممتاز.

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