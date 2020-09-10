الحرارة غداً أعلى من معدلاتها وفرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر

تبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة في المناطق الجنوبية الغربية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة وجنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 39/24 المنطقة الجنوبية 38/23 المرتفعات الجبلية 34/19 المنطقة الوسطى 40/23 المنطقة الساحلية 32/24 المنطقة الشمالية 40/22 منطقة الجزيرة 41/23 المنطقة الشرقية 42/23 منطقة البادية 41/22

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