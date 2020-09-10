ناشئات كرة يد النبك بطلات الدوري لموسم 202٠

تشرين:

حسمت ناشئات كرة يد النبك لقب بطولة الدوري للموسم الحالي 2020 مبكرا بعد تحقيق فوزهن على ناشئات الكرامة وبفارق 9 أهداف 17/28، وكانت أفضل مسجلة من فريق الكرامة اللاعبة كارين مالك حيث سجلت 12 هدفا من ال 28وهي نسبة عالية جدا لم تسجل من قبل.

ناشئات النبك استفدن أيضا من خسارة ناشئات النصر المفاجئة أمام

قاسيون وبفارق 4 أهداف 26/30.

والجدير ذكره ان المركز الثاني انحصر بين الفرق الثلاثة وجميعهم لهم الحظ في ذلك حيث يلتقي غدا في الساعة الثالثة عصرا في صالة الفيحاء الفرعية قاسيون مع الكرامة وفي الخامسة عصرا النبك مع النصر وفي حال فوز النبك يكون هو وصيف البطل.

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