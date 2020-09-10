نجار: الحريق في مرفأ بيروت بات تحت السيطرة

أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار أن الحريق الذي اندلع في وقت سابق اليوم في مرفأ بيروت بات تحت السيطرة بعد أن تمكنت فرق الإطفاء والدفاع المدني من إطفاء النيران.

وقال نجار في حديث تلفزيوني إنه سيكون هناك تحقيق بعد إخماد النيران مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن أحدهم كان يعمل في ورشة تصليح مستخدماً أدوات قص كهربائية ما أدى إلى تطاير شرارة واندلاع الحريق في مستودع بعيد عن العنبر رقم 12 في المرفأ.

وأضاف “علينا الانتظار لإجراء دراسة شاملة حول ما جرى وحول مدى توافر معايير السلامة العامة”.

وأعلن الجيش اللبناني عبر صفحته على “تويتر” أن “الشرطة العسكرية في الجيش باشرت التحقيق بالحريق في المرفأ بإشارة من النيابة العامة العسكرية”.

وأصدر المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بالتكليف باسم القيسي تعميماً طالب فيه جميع التجار والمستوردين بعدم استيراد أو تخزين أي مواد أو بضائع قابلة للاشتعال وتشكل خطراً على السلامة العامة دون إذن مسبق من كل الجهات المختصة.

وكان الحريق اندلع بعد ظهر اليوم في المرفأ مطلقاً سحابة دخان سوداء امتدت لمساحات واسعة بعيدة.

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