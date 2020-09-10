آخر تحديث: 2020-09-10 19:41:04
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الجيش اللبناني يعلن عن إسقاط طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب

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