مقاتلة روسية تعترض طائرتين نرويجيتين فوق بحر بارينتس

اعترضت مقاتلة روسية من طراز “ميغ 29” اليوم طائرتين تابعتين للقوات الجوية النرويجية فوق بحر بارينتس ومنعتهما من انتهاك الأجواء الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية قوله في بيان إن قوات السيطرة على المجال الدولي رصدت اليوم فوق المياه الدولية لبحر بارينتس هدفين جويين يقتربان من الحدود الروسية.. وقامت مقاتلة من طراز “ميغ 29” تابعة للقوات الجوية في أسطول الشمال الروسي بالتحليق لاعتراضهما وعدم السماح بانتهاكهما الحدود الروسية.

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية قام بالتعرف إلى الطائرتين وتبين أنهما طائرة دورية من طراز “أوريون” وطائرة استطلاع وحرب إلكترونية من طراز “فالكون” تتبعان للقوات الجوية النرويجية.

يشار في هذا الصدد إلى أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة.. ومنذ بداية الشهر الجاري أبلغ المركز الوطني لإدارة الدفاع عن 7 محاولات انتهك للمجال الجوي للبلاد على الأقل لطائرات نرويجية وبريطانية وأمريكية.

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