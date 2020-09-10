الصليب الأحمر اللبناني: لا خطر على المواطنين جراء حريق مرفأ بيروت

أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن الجيش اللبناني وفوج الإطفاء والدفاع المدني يقومون بما يلزم من أجل السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم في مرفأ بيروت.

وقال كتانة في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام إن “النيران تشتعل بإطارات وخرداوات وزيوت وخشب” مطمئناً إلى “أن لا خطر على المواطنين رغم حجم الحريق إنما عليهم أخذ الحيطة بوضع الكمامات وإقفال نوافذ المنازل وعدم استعمال المكيفات القريبة من تصاعد الدخان وخصوصاً لمن يعاني أمراضاً تنفسية”.

وذكر أن هناك حالة ضيق تنفس واحدة تمت معالجتها ولم تستدع الدخول إلى المستشفى.

واندلع حريق ضخم في مرفأ بيروت اليوم ما أدى إلى تصاعد الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية.

وكان المرفأ شهد في الرابع من الشهر الماضي انفجاراً أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء والآلاف من الجرحى إضافة إلى خسائر مادية فادحة.

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