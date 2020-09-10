بسبب سوء الأحوال الجوية… تعرض قناتي الإخبارية السورية والتربوية لانقطاع في البث

تعرضت قناتا الإخبارية السورية والتربوية لانقطاع في البث بسبب العواصف الرعدية قرب محطة إعادة البث.

وأوضح مدير الإرسال الفضائي في التلفزيون السوري المهندس محمد زهري أن سبب الانقطاع في بث قناتي الإخبارية والتربوية انقطاع الباقة التي تتبعان لها في القمر الصناعي يوتلسات بسبب سوء الأحوال الجوية في مركز تجميع الباقة في قبرص، مشيراً إلى أن الانقطاع صباحاً واستمر لمدة أربع دقائق وبعد الظهر لـ 20 دقيقة وعاد البث من جديد.

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