مركز غاماليا الروسي: قدمنا ردوداً عن تساؤلات العلماء بشأن “سبوتنيك في”

أعلن مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة أنه قدم ردوداً حول تساؤلات العلماء الأجانب بشأن لقاح سبوتنيك في وعرضاً للتجارب التي أجريت بنجاح له.

وأكد دينيس لوغونوف نائب مدير غاماليا للشؤون العلمية أن المركز قدم للانسيت بروتوكولاً إكلينيكياً كاملاً وجميع البيانات التي تم الحصول عليها في سياق البحث العلمي، موضحاً أن تلك البيانات اجتازت فحصاً شاملاً لمراجعي المجلة الذين طرحوا قبل نشرها جميع الأسئلة اللازمة وتلقوا إجابات شاملة حولها.

وكان مركز غاماليا الروسي الذي حضر أول لقاح ضد كورونا تم تسجيله رسمياً في العالم رفض بشكل قطعي اتهامات دفع بها علماء أجانب بعدم دقة البيانات الإحصائية حول اللقاح.

ووفقاً لرئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديميترييف تلقى الصندوق طلبات للحصول على مليار جرعة من لقاح سبوتنيك في من أكثر من 20 دولة كما وافقت روسيا على إنتاج اللقاح في خمس دول.

من جهة ثانية، أعلنت شركة استرا زينيكا البريطانية السويدية متعددة الجنسيات المختصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية أنها ستكشف فعالية لقاحها بنهاية العام الجاري في حال استؤنفت التجارب حوله.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريو أن الشركة ستعرف قبل نهاية العام إذا كان لقاحها التجريبي يحمي الناس من الإصابة بمرض كوفيد19 بشرط أن تتمكن من استئناف التجارب قريباً.

ويأتي ذلك غداة تعليق الشركة البريطانية المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا الذي طال انتظاره إثر الاشتباه برد فعل سلبي خطير لدى أحد المشاركين.

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