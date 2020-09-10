شرطة باريس تحظر احتجاجاً للسترات الصفراء مطلع الأسبوع القادم

حظرت الشرطة الفرنسية مظاهرة احتجاجية مزمعة لحركة السترات الصفراء المناهضة للحكومة في العاصمة باريس كانت ستنظمها مطلع الأسبوع المقبل متذرعة بأنها قد تفضي إلى الإخلال بالنظام العام.

ونقلت “رويترز” عن الشرطة قولها في بيان اليوم أنها تحظر أيضاً على الحركة التجمع في أماكن من العاصمة مثل الشانزليزيه وعند مبنى البرلمان وكاتدرائية نوتردام.

وتداول المحتجون رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي يحثون فيها الناس على التجمع في باريس يوم السبت القادم للتظاهر وذلك برغم حظر التجمعات الكبيرة بسبب جائحة مرض كوفيد19.

وبدأت احتجاجات السترات الصفراء في تشرين الثاني عام 2018 بعد موجة غضب عام بسبب زيادة الضرائب على الوقود وسياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لكن برغم إلغاء تلك الضرائب فيما بعد استمرت الحركة وتحولت إلى احتجاج أوسع ضد الحكومة.

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