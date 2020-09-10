روسيا تطلق أكبر منجم فحم في البلاد

تم اليوم في منطقة ياقوتيا الروسية إطلاق أكبر منجم للفحم في روسيا ومجمع تعدين ومعالجة باستثمارات بلغت أكثر من 72 مليار روبل أ يما يعادل نحو 960 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تسهم المنشآت الجديدة بتوفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل جديدة في المنطقة.

وتبلغ احتياطيات المنجم 764 مليون طن من الفحم، منها 720 مليون طن للاستخراج تحت الأرض، و44 مليون طن للاستخراج المفتوح.

أما المجمع فقادر على معالجة 6 مليون طن من الفحم سنوياً، ومن المخطط زيادة استطاعته إلى 12 مليون طن في المستقبل.

وقال رئيس ياقوتيا الروسية أيسين نيكولاييف بمناسبة إطلاق المنجم الجديد: أنا متأكد من أن هذا المشروع ستتبعه مشاريع أخرى لا تقل قوة عن المشروع الحالي، التي ستحرك اقتصاد ياقوتيا وبلدنا ككل.

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