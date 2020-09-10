لاعبة كرة قدم يابانية تنضم لفريق للرجال

أعلنت لاعبة منتخب سيدات اليابان لكرة القدم يوكي ناغاساتو أنها استلهمت من كفاح الأمريكية ميغان رابينو من أجل المساواة بين الجنسين، وقررت الانضمام إلى فريق للرجال الخميس.

وستلعب ناغاساتو، المتوجة بلقب كأس العالم للسيدات عام 2011، كمحترفة مع هايابوسا أليفن الذي يضم شقيقها غنكي، وهو فريق للهواة في مسقط رأسها كاناغاوا.

وستعود المهاجمة البالغة 33 عاماً إلى فريقها شيكاغو ريد ستارز في الدوري الأمريكي، مع انطلاق الموسم 2021 فور انتهاء عقد إعارتها لفريقها الشعبي.

وقالت ناغازاتو، التي حلت بلادها أيضاً في المركز الثاني في كأس العالم 2015 وأولمبياد 2012، في حفل الكشف عن التعاقد معها: بصراحة، كم يمكنني المساهمة بين الرجال هذا غير معروف، ولكنني استلهمت حقاً من رسائل رابينو حول الفجوة بين الجنسين في كأس العالم وكنت أتساءل عما إذا كان بإمكاني أيضا إرسال رسالة إلى المجتمع.

وتعد رابينو، الفائز بالكرة الذهبية في نسختها الأخيرة بعد تألقها في كأس العالم وقيادتها بلادها للفوز باللقب، ناشطة قوية من أجل العدالة الاجتماعية، إذ قادت المحاولات للحصول على المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات.

وأعلنت ناغاساتو أنها لا تطمح للعب مع منتخب بلادها في أولمبياد طوكيو المؤجلة العام المقبل.

وانضمت ناغاساتو إلى شيكاغو عام 2017 وسجلت ثمانية أهداف إلى جانب ثماني تمريرات حاسمة في الدوري العام الماضي.

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