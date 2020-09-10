آخر تحديث: 2020-09-10 17:02:25
الأخبار

تتعرض قناتا الإخبارية السورية والتربوية لانقطاع في البث بسبب العواصف الرعدية قرب محطة إعادة البث

التصنيفات: آخر الأخبار

تتعرض قناتا الإخبارية السورية والتربوية لانقطاع في البث بسبب العواصف الرعدية قرب محطة إعادة البث

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التصنيفات: آخر الأخبار

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