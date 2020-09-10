تتعرض قناتا الإخبارية السورية والتربوية لانقطاع في البث بسبب العواصف الرعدية قرب محطة إعادة البث

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 22 محرم 1442 الموافق لـ 10 أيلول 2020
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روسيا تطلق أكبر منجم فحم في البلاد
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الاحتلال يستولي على 1100 دونم في الضفة
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