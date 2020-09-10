إيران تسجل 129 وفاة و2063 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران سيما سادات لاري تسجيل 129 وفاة و2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت سادات لاري في بيانها اليومي أن عدد المتوفين من جراء هذا المرض في أنحاء البلاد بلغ 22798 وإجمالي عدد المصابين 395488 فيما بلغ عدد المتعافين 340842.

إلى ذلك، أعلن رئيس الاختصاصيين بأمراض الجهاز التنفسي في وزارة الصحة الروسية الدكتور سيرغي افدييف أن بؤراً جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد سجلت في 11 منطقة في روسيا.

وقال افدييف في مؤتمر صحفي اليوم في موسكو: حالياً لا نعرف ما الذي يمكننا أن نتحدث به عن الموجة الثانية لتفشي وباء كوفيد19 لأن الموجة الأولى له لا تزال سارية في بلدنا بالرغم من أنه تم الآن تسجيل بؤر جديدة في 11 منطقة تقريباً في روسيا.

وسجلت النمسا 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهي أكبر زيادة يومية منذ أواخر آذار عندما تراجعت الإصابات بسرعة بسبب إجراءات العزل العامة الصارمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم إن من بين الحالات الجديدة 387 إصابة في فيينا.

وتزايدت الإصابات منذ أواخر حزيران وفي الآونة الأخيرة ألقت الحكومة باللوم في ارتفاع الإصابات على العائدين من مناطق سياحية مثل إسبانيا وكرواتيا.

وفي الكويت، بلغ إجمالي الإصابات بوباء كوفيد19 92822 حالة بزيادة 740 حالة والوفيات 556 بزيادة 4 حالات خلال الساعات الـ24 الماضية.

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