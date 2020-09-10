ارتفاع معدل البطالة بتركيا إلى 13.4%

أعلن معهد الإحصاء التركي، اليوم، ارتفاع معدل البطالة في تركيا بين شهري أيار وتموز المنصرمين إلى 13.4 بالمئة.

ونقلت “رويترز” عن المعهد قوله في بيان: إن عدد الباحثين عن العمل وصل إلى مستوى قياسي عند مليون و380 ألفاً وهو ما يعادل تقريباً ثلاثة أمثال مستوى العام الماضي.

وبلغ معدل المشاركة في سوق العمل 49 بالمئة، بينما يواصل المزيد من الأتراك البحث عن أعمال في ظل حالة الركود وإغلاق الشركات التي تشهدها تركيا.

ويشهد الاقتصاد التركي أزمات متلاحقة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها البلاد في ظل سياسات نظام أردوغان وإجراءاته القمعية والتي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

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