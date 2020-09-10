الاحتلال يستولي على 1100 دونم في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدينة بيت لحم في الضفة الغربية واستولت على 1100 دونم من أراضي الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال استولت على 1100 دونم من أراضي الفلسطينيين في تجمع غوش عتصيون جنوب بيت لحم بهدف إقامة 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة في المنطقة.

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال من مخططاتها الاستيطانية والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.

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