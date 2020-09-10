لوكاشينكو: التشريعات والقوانين في بيلاروس ضمانة للاستقرار

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم أن التشريعات والقوانين في بلاده كافية وكفيلة بنشر الاستقرار وضمان تحقيقه.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لوكاشينكو قوله عند تقديمه المدعي العام الجديد في بيلاروس أندريه شفيد.. “لدينا ما يكفي من التشريعات والقوانين لإنقاذ البلاد من هذا الغزو… وحتى لا يتكرر ما شهدناه في دول أخرى كأوكرانيا وليبيا”.

وطالب لوكاشينكو الهيئات الأمنية البيلاروسية بالعمل وفق القانون مؤكدا أن “الشعب البيلاروسي لم ينتخبه ليتنازل عن السلطة”.

وكان لوكاشينكو كشف أمس أن الاحتجاجات فى بلاده تخضع لسيطرة بولندا وجمهورية التشيك وأوكرانيا وليتوانيا مؤكدا أنه “لا توجد زعزعة للاستقرار في البلد ولولا العامل الخارجي لما كان هذا ليحدث”.

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