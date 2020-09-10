الخلاف “الفرانكو – عثماني” يعود إلى الواجهة

تقرير- ربى زين الدين

يبدو أن العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا تشهد توتراً شديداً مع النظام التركي، خاصة بشأن القضية الليبية ومسألة الهجرة، فضلاً عن احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، وإن الاستعدادات العسكرية التي لوح بها رئيس النظام التركي من جهة، واليونان وفرنسا من جهة أخرى توضح مدى التصعيد، بعد أن بدأت تركيا التنقيب غير القانوني عن الغاز الطبيعي قبالة جزر يونانية.

كل هذه التحركات كشفت حجم الخلاف الفرانكو- عثماني، حيث سرعان ما أعلنت فرنسا وقف مشاركتها في عملية “ناتو” المسماة “حارس البحر” في البحر المتوسط احتجاجاً على الدور الإجرامي لتركيا في ليبيا كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في المقابل اتهمت تركيا فرنسا بلعب “لعبة خطرة” في ليبيا.

وحول الانسحاب المؤقت من عملية الأمن البحري للحلف الأطلسي في منطقة المتوسط أعلنت فرنسا على لسان وزيرة دفاعها أن الانسحاب جاء بسبب خلافات مع تركيا وهذه الخلافات مستمرة منذ أشهر بسبب النزاع في ليبيا، وأعلنت ذات المتحدثة أنه في أجواء التوتر الشديد بين باريس وأنقرة، قررنا سحب وحداتنا مؤقتاً من عملية “سي غارديان” في انتظار تصحيح الخطأ، كما اعتبرت فرنسا الخطوة التركية تصرف عدائي بمقتضى قواعد الاشتباك المعمول بها في الحلف.

من جهته علق حلف الأطلسي على ذلك بقوله إن عملية الحلف ستستمر رغم انسحاب فرنسا منها، وإن مشاركة الدول فيها هو قرار سيادي.

ولا يبدو أن انسحاب فرنسا من عملية الأطلسي هذه خطوة مؤقتة أو عابرة ولا تبدو فرنسا الوحيدة المنزعجة من تركيا، فالاتحاد الأوروبي بشكل عام يتوجس من الدور التركي الأحادي في منطقة المتوسط، انطلاقاً من تنقيب تركيا عن الغاز في منطقة اقتصادية تابعة لقبرص الذي تعتبره أوروبا أمراً غير شرعي، وصولاً إلى تحويل تركيا متحف آيا صوفيا إلى مسجد الأمر الذي أزعج القادة الأوروبيين، لتأتي المسألة الليبية في صدارة الخلافات الأوروبية (الفرنسية)- التركية عبر انتهاك تركيا حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة في ليبيا ودعمها “لحكومة” السراج.

ويرى محللون أن مناخ التصعيد والتوتر الحاد والجاري حالياً بين الطرفين يبعد خيارات التفاهم حالياً، وإن وجدت ستستغرق وقتاً أطول، بحيث أنه يستوجب عليهما إيجاد أرضية مشتركة للتفاوض حول عدة قضايا مرتبطة ببعضها البعض وتجنب الذهاب نحو سيناريوهات خطيرة غير متوقعة، خاصة في ملفات الهجرة واللجوء والإرهاب والأمن.

إلى ذلك أعلنت فرنسا عن بحث فرض عقوبات على أنقرة في المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، بالمقابل بدأت تركيا والقبارصة الأتراك مناورات “عاصفة البحر الأبيض المتوسط”، هذه المناورات التي تنظم سنوياً حتى العاشر من الشهر الجاري.

بالعموم يبدو أن مصالح فرنسا وتركيا مختلفة ومتناقضة إلى حد بعيد وأن الأمور قد تتجه إلى مزيد من التأزم لن تكون فرنسا فقط أحد أطرافه الأوروبية..

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