الخوف من «كورونا» يحد من الأمراض الموسمية والتنفسية أيضاً

حمص - هالة حلو

كأن «فوعة كورونا» هدأت وصار الوضع العام مريحاً أكثر..

هذا ما قاله مدير صحة حمص- د. حسان الجندي، ولكن دون تقديمه أي أرقام أو إحصائيات فهي حصرية بوزارة الصحة.

وفي الوقت نفسه لم يستحسن مطلقاً عودة الناس للتخلي عن الكمامات.

أما تراجع (فوعة) المرض فقد يكون مرده إلى تبني سلوكيات جديدة فرضها فيروس «كوفيد- ١٩» كارتداء الكمامات والابتعاد عن المصافحة والحرص على التباعد المكاني وتجنب ملامسة الوجه باليدين على مدار الوقت كما اعتدنا سابقاً، وزيادة غسيل الأيدي وتعقيمها وغير ذلك من تفاصيل كثيرة جداً لم نكن نفعلها سابقاً.

وبالنسبة للإيجابيات الملحوظة التي قد تكون «كورونا» أدت إليها في هذه المرحلة وبعيداً عن البيئة والمناخ والقضايا الكبرى فهي (حسب الأشخاص الذين يفضلون رؤية نصف الكأس الممتلئ) تراجع الكثير من الأمراض الشائعة والأمراض الموسمية المعدية نظراً لزيادة هاجس النظافة.

بدوره قال مدير الصحة: «ساد لدى الجميع انطباع بتراجع الأمراض الموسمية الصيفية كالإسهالات والأمراض الهضمية، وحتى الأمراض التنفسية تراجعت».

من جانب آخر.. يتساءل البعض عما إذا كانت «كورونا» كحال كل الأوبئة ستدخل في عداد المفاصل التاريخية المؤثرة وستفرض على السلوكيات الفردية تحولاتها؟

وهل سيُصبِح «التباعد» والاستغناء عن المصافحة وغيرها وازدياد هاجس النظافة أموراً اعتيادية؟

عندما حاولنا استطلاع آراء الكثيرين ممن نلتقيهم يومياً.. كان واضحاً أن الأكثرية من شرائح عمرية واجتماعية مختلفة سواءً نساء أم رجال.. مصرّون على العودة إلى عادات ما قبل «كورونا» وإلى سابق عهدهم.

ويكفيهم ما فرضه عليهم عصر التواصل الافتراضي من تباعد مكاني ونفسي.. فلن يسمحوا لـ«كورونا» أن تزيد الطين بلة ولن يقبلوا أن يتحول هاجس النظافة إلى وسواس قهري، وسيعودون إلى المطاعم والمقاهي وإلى الازدحام الذي لا مفر منه في الكثير من مناحي حياتنا كوسائط النقل والمدارس والجامعات، وما إحجامهم عن ارتياد المقاهي حالياً بسبب هذه الجائحة فقط، بل بسبب وضعهم المعيشي السيء.

ولكن بالمقابل هناك من لا يحبذ مطلقاً العودة إلى ما كنا عليه بل يجب تجنب ما يمكن تجنبه وما لا لزوم له من تصرفات وزيادة النظافة كإبقاء الأيدي نظيفة أكثر والتقليل من ملامستها للوجه والاستغناء عن المصافحة وغيرها، واستبدال المقاهي والمطاعم المغلقة بالحدائق والأماكن المكشوفة.. وبرأيهم ستكون لنا عاداتنا الجديدة.

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