ضعف الإقبال على استثمار محال سوق الشهداء في درعا

درعا - وليد الزعبي

منذ قرابة العامين أصبح السوق التجاري الرئيسي في مدينة درعا متاحاً لمعاودة مزاولة النشاط التجاري فيه، ومن ضمنه سوق الشهداء الذي يضم مجموعة من المحال تعود ملكيتها مناصفةً بين مجلس مدينة درعا والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، وبالنسبة لتلك العائدة لمجلس المدينة فمعظمها مستثمرة بعقود بدل هبة، فيما العائدة لـ(الحجازي) تطرح بمزادات علنية، وبعد إمكانية عمل السوق من جديد تم طرحها لكن محال منها نجحت مزاداتها وأخرى فشلت.

وبهذا الشأن أوضح المهندس نعيم القراعزة – مدير فرع المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي في درعا أنه ضمن المحال التابعة للفرع هناك 55 محلاً على الواجهة (مرحلة أولى) تم تجديد عقود 19 منها لمستثمرين سابقين ببدل سنوي 900 ألف ليرة والباقي 39 محلاً رست بمزادات علنية ببدل يتراوح بين 1 و1.1 مليون ليرة، أما محال المرحلة الثانية وتتضمن المحال الخلفية البالغة 96 محلاً فطرحت في المزاد ونجح منها 24 محلاً ببدل سنوي 350 ألف ليرة فيما فشل الباقي، وحالياً قيد الإعلان مرة ثانية عن باقي المحال على أمل رسوها على مستثمرين نظراً لإمكانية تحسن الحركة التجارية تباعاً في المنطقة.

وأشار مدير الفرع إلى أن العمل الآن يتم في إعداد الشروط الفنية والحقوقية والمالية لاستثمار سوق الرحمة والكتلة «ج» وهي عبارة عن قطعة أرض مساحتها 900 م2 مجاورة للموقع المذكور، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة درعا ودائرة الآثار والمحافظة، علماً أنه تم في وقت سابق إعداد دفاتر الشروط لاستثمار سوق الحامد لكنه لم يتقدم أي مستثمر له، وسيعاد الإعلان عنه مرة أخرى، وذلك من أجل الإسهام بإعادة إنعاش السوق التجاري في مدينة درعا.

طباعة