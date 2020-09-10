إغلاق محطات وقود تستغل أزمة البنزين في اللاذقية

اللاذقية – سراب علي

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية محطة محروقات (مهنا) بسبب مخالفتها التصرف في مادة البنزين بطريقة غير مشروعة وضبط كميتها البالغة / ٤٨٩٩/ليتر بنزين.

وأكد علي يوسف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة لـ«تشرين» أن الرقابة شديدة على المحطات، حيث إن هناك محطات تتلاعب بالعداد وبالمكيال، وبالتالي ينتج نقص في الكمية، وتبيع على البطاقة بطريقة غير نظامية، ويتم ملاحقتها عن طريق شعبة المقاييس والمكاييل في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة بتنظيم الضبوط اللازمة وإغلاقها.

وأشار يوسف إلى أن هناك محطات تصرفت بالمادة بشكل خاطئ ودفعت غرامات مالية لصالح مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة، وتابعت تلك المحطات عملها بتزويد المواطنين بالمحروقات كما هو الحال مع محطة الوقود (جودي) في جبلة وذلك بعد دفعها الغرامة المترتبة على المخالفة المرتكبة وتسمح لها بإعادة بيع مادة البنزين والبالغة حوالي 13 ألف ليتر بنزين.

ولفت يوسف إلى أن المحطات التي امتنعت عن تزويد المواطنين بالمادة تمت مخالفتها ومحاسبتها، مبيناً أن إغلاق المحطات المختلفة لن يؤثر على حاجة المواطنين حيث إن محطات الوقود منتشرة وبكثرة في جميع أنحاء المحافظة ريفاً ومدينة، حيث تحتوي منطقة جبلة لوحدها على 57 محطة وقود ، موضحاً أن هناك 19 طلباً اليوم في المحافظة وهناك زيادة طلب على المادة، وعزا سبب الضغط والازدحام على الكازيات إلى قلة الموارد بسبب الحصار المفروض على البلد وتوافد مواطنين من خارج المحافظة خلال الموسم السياحي.

وبين يوسف أنه تم خلال الشهر الماضي وقف التعامل مع عدد من محطات الوقود بسبب وجود مخالفات مرتكبة من قبلهم تتعلق بالتلاعب بعملية بيع مادة البنزين بحسب البيانات الصادرة عن البطاقة الذكية، وتداول البطاقات والامتناع عن بيع مادة البنزين رغم توفر أرصدة البنزين في المحطات، مبيناً أن هذ المحطات هي: علي أحمد جنوب (الفضل)، سعاد شحرور (الشحرور)، نبيل معلا (نور) ، (علي جريشة).

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