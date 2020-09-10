أزارينكا تهزم ميرتنز وتصعد لمواجهة سيرينا

بلغت لاعبة روسيا البيضاء فيكتوريا أزارينكا الدور قبل النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد تغلبها على منافستها البلجيكية إليسه ميرتنز.

وسددت أزارينكا 21 ضربة ناجحة لتسيطر على منافستها البلجيكية المصنفة الـ 16 في مواجهتهما الأولى على الإطلاق وتفوز عليها بنتيجة 6-1 و 6-صفر.

وستلعب ازارينكا في الدور قبل النهائي ضد الأمريكية سيرينا وليامز التي انتصرت على أزارينكا في نهائي أمريكا المفتوحة في 2012 و2013.

وتتفوق سيرينا الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في المواجهات المباشرة ضد أزارينكا بنتيجة 18 إلى 4 .

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