مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في جمعية الزهراء – مطار النيرب – مصنع 419 بحلب من الساعة 8.00 حتى الساعة 14,00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 22 محرم 1442 الموافق لـ 10 أيلول 2020
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العراق.. عملية لملاحقة فلول “داعش” غرب الأنبار
بكين: واشنطن أكبر خطر على السلام في بحر الصين
ظريف: نفاق واشنطن مثير للاستغراب
استقرار الذهب
الحاج حسن: العقوبات الأميركية ترمي للضغط على المقاومة والتدخل في شؤون لبنان
بايدن: ترامب ارتكب خيانة بتقليله من شأن كورونا
ريابكوف: موسكو تأخذ بالاعتبار تكثيف واشنطن وحلفائها التدريبات في البلطيق
العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن
مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود
حزب الله يدين العقوبات الأمريكية على خليل وفنيانوس