آخر تحديث: 2020-09-10 10:56:23
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في جمعية الزهراء – مطار النيرب – مصنع 419 بحلب من الساعة 8.00 حتى الساعة 14,00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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