906 آلاف وفاة حول العالم بكورونا

تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم عتبة الـ906 آلاف وفاة منذ ظهر كوفيد 19 للمرة الأولى في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفيروس حول العالم إن الفيروس الفتاك حصد أرواح 906 آلاف و 911 شخصاً في العالم من أصل 27 مليونا و 995 ألفاً و 584 إصابة بالفيروس.

وأشار الموقع إلى تسجيل 5834 وفاة جديدة و 267 ألفاً و 284 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بينما تماثل للشفاء حتى الآن 20 مليوناً و 81 ألفا و177 شخصاً.

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي هي المنطقة الأكثر تضرراً من الوباء إذ سجلت وحدها أكثر من ثلث الوفيات الناجمة عن كوفيد 19 تليها أوروبا.

أما من حيث الدول الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن الوباء فتتصدر القائمة الولايات المتحدة بتسجيلها 195 ألفاً و155 وفاة تليها البرازيل بـ128 ألفاً و 539 والهند بـ75 ألفا ًو 91 ثم المكسيك بـ 68 ألفاً و 484 حالة.

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