حريق جبال (قرب علي) أكبر الحرائق ونقص (طرق النار) هاجس الناس

حمص - هالة حلو

منذ بداية الشهر الحالي وكل آليات الإطفاء سواء التابعة لمديرية الزراعة أم لفوج الإطفاء في حمص مستنفرة في المواقع الحراجية خوفاً من امتداد الحرائق إليها من قرى حماة القريبة وخاصة بعد وصول النيران إلى قريتي عين حلاقيم و حزور المتاخمتين للحدود الإدارية لحمص، كما وسبق في ٣١ آب الماضي أن نشبت الحرائق في جبال (قرب علي ) بمنطقة تلكلخ والقريبة من حراج الناصرة حيث تعد هذه الأخيرة من أهم المواقع الحراجية بحمص نظراً لاحتوائها على غابتي أرز وصنوبر وعلى الكثير من أشجار السنديان، وقد تجدد الحريق لمرتين في ٢ و٤ أيلول الجاري.

وليس من شيء مؤكد عن أسباب اندلاع الحرائق سوى الحرارة المرتفعة مع اتهامات دائمة لتجار التفحيم باستغلال ارتفاع الحرارة لفعل مايحلو لهم من آثام .

وحسب رئيس حراج حمص_ م.زياد فندي : فقد امتد حريق جبال (قرب علي) من المنطقة الإدارية لطرطوس باتجاه المناطق الحراجية التابعة لحمص والتهم ٣٩٠دونماً حراجياً، و٢٠ دونماً زراعياً .

مضيفاً أنه وبجهود مشتركة بين مديرية الزراعة وفوج إطفاء حمص والدفاع المدني في محافظتي حمص وطرطوس وإطفاء حسياء وكوادر الخدمات الفنية تمكنوا من إخماد الحريق ومنع امتداده ، وبالمجمل فإن مراكز الإطفاء التابعة للزراعة هي في جاهزية دائمة في المواقع الحراجية كما في ضهر القصير بمنطقة شين والناصرة والزويتينة والمشتاية بمنطقة وتلكلخ وطريق حمص طرطوس وحاويك في منطقة القصير ، وقد بلغ عدد الحرائق لهذا الموسم ٢٧٧ حريقاً زراعياً بمساحة تزيد عن ٦٠٠٠ دونماً و٧٥ حريقاً حراجياً بمساحة ٦٢٠ دونماً .

بدورهم .. فإن رؤساء بعض البلديات تحدثوا عن ضرورة شق المزيد من طرق النار سواء من قبل مديريات الزراعة أم من قبل الخدمات الفنية وهذا مانوّه إليه رئيس بلدية عيون الودي وليام ستوم و رئيس بلدية الناصرة م .ميلاد الحجي الذي أشار إلى ما طلبه منهم محافظ حمص وهو تحديد المحاور التي يلزمها شق هذه الطرق لما لهذه الأخيرة من أهمية في السيطرة على الحرائق والسماح للآليات بالمرور بين المناطق الوعرة والوصول إلى المواقع المرتفعة.

منوهاً بحاجة بلديتهم إلى آلية إطفاء وقد تم لهم ذلك بتخصيصهم من قبل محافظ حمص بآلية لمدة ٣ أشهر من كل عام .

وحسب الكثير من سكان المناطق الحراجية.. فإن وعورة مناطقهم تجعل من الصعب في أكثر الحرائق الحاصلة الوصول إلى بؤر اشتعال النيران بسبب عدم وجود ما يكفي من طرق النار .

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