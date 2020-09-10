الجو حار بين الصحو والغائم جزئياً

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في المناطق الجنوبية الغربية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة في المناطق الشرقية والبادية خلال ساعات بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..

الخميس الجمعة السبت دمشق 39 /23 40 /22 38 /21 القنيطرة 37 / 20 38 /19 36 /18 درعا 39 /22 40 /21 38 /20 السويداء 38 /21 39 /22 37 /21 حمص 40 /22 41 /23 39 /22 حماة 41 /23 42 /22 40 /21 الحسكة 42 /24 43 /24 43 /23 اللاذقية 34 /24 31 /22 30 /21 طرطوس 33 /24 30 /22 29 /21 حلب 39 /22 40 /23 38 /22 ادلب 37 /21 38 /22 36 /21 دير الزور 42 /26 43 /27 41 /26 الرقة 40 /24 41 /25 39 /24

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