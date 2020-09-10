إخماد حريق بمحل لبيع وتصليح المكيفات الكهربائية بديرالزور

ديرالزور- مالك الجاسم

تمكّن عناصر فوج إطفاء ديرالزور من إخماد حريق شب بأحد محلات تصليح وبيع المكيفات الكهربائية بالقرب من دوار الكرة الأرضية في حي الجورة.

وأكد أحمد الصافي قائد فوج إطفاء ديرالزور أنه وفور تلقي البلاغ عن وجود حريق لأحد المحلات بالقرب من دوار الكرة الأرضية في حي الجورة توجهت سيارات الإطفاء إلى المكان خلال دقائق وتمكنت من السيطرة على ألسنة النيران بفترة وجيزة قبل امتدادها للمحال المجاورة واقتصرت الأضرار على الماديات.

طباعة