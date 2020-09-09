إسبانيا: 34 وفاة جديدة بكورونا و4410 إصابة

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية تسجيل 34 وفاة جديدة إضافة إلى إصابة 4410 أشخاص بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة “لافانغوارديا” عن وزارة الصحة الاسبانية قولها إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا بلغت 543379 حالة.

وأضافت الوزارة أن 40 بالمئة من الإصابات الجديدة سجلت في مدريد أي ما يعادل 1728 إصابة جديدة بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 29628 وفاة بعد تسجيل 34 وفاة جديدة منذ الأمس و246 خلال الأيام السبعة الماضية.

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