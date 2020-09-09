المركز الوطني للمتميزين يحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من طلابه

احتفلت هيئة التميز والإبداع “المركز الوطني للمتميزين” اليوم بتخريج الدفعة التاسعة من طلاب المركز حيث اقتصر الحضور على الخريجين مراعاة للإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا وذلك في المركز الثقافي العربي باللاذقية.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن تخريج هذه الدفعة البالغ عددها 55 طالباً وطالبة يأتي بعد ثلاث سنوات أمضوها في دراسة مرحلة التعليم الثانوي في المركز الذي عمل على تنمية التميز لديهم بشخصيته المتكاملة علمياً وثقافياً واجتماعياً والارتقاء بمهاراتهم نحو الإبداع العلمي والمعرفي.

ولفتت الهيئة إلى أن الخريجين سيتابعون دراستهم الجامعية ضمن البرامج الأكاديمية التي تم تخصيصها لهم في جامعات “دمشق وتشرين والمنارة” والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتي تشمل “العلوم الطبية الحيوية وعلوم وتقانة الليزر والميكاترونيكس وهندسة المواد وهندسة المعلوماتية وهندسة الاتصالات وهندسة الطيران وهندسة النظم الإلكترونية والروبوت والأنظمة الذكية”.

وبينت الهيئة أن إدارة البرامج الأكاديمية ستتولى بعدها رعاية ومتابعة الطلبة المتميزين في الدراسات العليا خارج البلاد بعد تخرجهم من الجامعة من خلال التواصل مع الجامعات لتأمين تسجيلهم ومتابعة دراستهم وتقديم جميع التسهيلات لهم.

وأحدث المركز الوطني للمتميزين عام 2009 ويعتمد أسلوباً مختلفاً بإعطاء المنهاج العلمي عن طريق التعليم الإلكتروني والتعاوني والبنائي وإقامة محطة تقييمية في ختام كل جلسة علمية إضافة إلى تركيزه على المنهاج نصف المفتوح حيث يعتبر الكتاب المدرسي أحد المصادر العلمية للطالب يستكمله بجمع بقية المعلومات من المراجع العلمية المعتمدة في المركز مع وجود إشراف أكاديمي من جامعة تشرين.

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