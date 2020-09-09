الحاج حسن: العقوبات الأميركية ترمي للضغط على المقاومة والتدخل في الشؤون اللبنانية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن هدف العقوبات الأمريكية المستمرة على اللبنانيين وغيرهم هو الضغط على المقاومة وحلفائها وحصار المقاومة خدمة للعدو الإسرائيلي.

وقال الحاج حسن في حديث تلفزيوني الليلة إن الأميركيين يريدون انصياع المسؤولين اللبنانيين لأوامر واشنطن بشأن ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة وفق مطالب العدو الإسرائيلي والسير فيما سمي “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح الحاج حسن أن قوة المقاومة وصلابتها ومن خلفها المعادلة الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة تشكل الرادع الحقيقي لأطماع العدو وحلفائه، مشيراً إلى أن الأميركي سيقوم بكل ما سيستطيع لكنه سيخسر المعركة مع حليفه الإسرائيلي في وجه المقاومة وحلفائها.

وشدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن ملف ترسيم الحدود بين لبنان فلسطين المحتلة هو منطق محق يستند إلى القوانين وأن كلام الأميركي فيما يخص هذا الموضوع هو تدخل سافر بالسيادة اللبنانية.

طباعة