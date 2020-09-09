الصحة: 62 إصابة جديدة بـ كورونا و20 حالة شفاء و3 وفيات
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية، وشفاء 20 حالة، ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة .
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3351 شفيت منها 760 وتوفيت 143 حالة.
توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأربعاء 9 أيلول ٢٠٢٠:
الإصابات:
٣١ في حلب
٢٠ في دمشق
٤ في حمص
٣ في اللاذقية
٣ في ريف دمشق
١ في حماة
حالات الوفاة :
١ في دمشق
١ في اللاذقية
١ في حمص
حالات الشفاء:
٥ في حلب
٤ في دمشق
٤ في طرطوس
٣ في اللاذقية
٢ في حمص
٢ في حماة
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي