آخر تحديث: 2020-09-09 23:41:31
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الصحة: 62 إصابة جديدة بـ كورونا و20 حالة شفاء و3 وفيات

التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية، وشفاء 20 حالة، ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة .

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3351 شفيت منها 760 وتوفيت 143 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأربعاء 9 أيلول ٢٠٢٠:

الإصابات:
٣١ في حلب
٢٠ في دمشق
٤ في حمص
٣ في اللاذقية
٣ في ريف دمشق
١ في حماة

حالات الوفاة :
١ في دمشق
١ في اللاذقية
١ في حمص

حالات الشفاء:
٥ في حلب
٤ في دمشق
٤ في طرطوس
٣ في اللاذقية
٢ في حمص
٢ في حماة

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التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

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