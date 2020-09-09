الصحة: 62 إصابة جديدة بـ كورونا و20 حالة شفاء و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية، وشفاء 20 حالة، ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة .

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3351 شفيت منها 760 وتوفيت 143 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأربعاء 9 أيلول ٢٠٢٠:

الإصابات:

٣١ في حلب

٢٠ في دمشق

٤ في حمص

٣ في اللاذقية

٣ في ريف دمشق

١ في حماة

حالات الوفاة :

١ في دمشق

١ في اللاذقية

١ في حمص

حالات الشفاء:

٥ في حلب

٤ في دمشق

٤ في طرطوس

٣ في اللاذقية

٢ في حمص

٢ في حماة

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