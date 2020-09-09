ريابكوف: موسكو تأخذ بالاعتبار تكثيف واشنطن وحلفائها التدريبات في البلطيق

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بلاده تأخذ بالاعتبار تكثيف الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها للأنشطة التدريبية في منطقة البلطيق في إطار السياسة المعادية لروسيا الاتحادية وبيلاروس.

ونقلت سبوتنيك عن ريابكوف قوله للصحفيين: “كثفت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في إطار سياسة معادية لدولة روسيا الاتحادية وبيلاروس بشكل كبير هذا النوع من النشاط والذي يمكن وصفه بطرق مختلفة وإن هذا ليس مجرد عرض وللعلم إنه استعراض للقوة على الأرجح”.

وأوضح نائب وزير الخارجية أن الحديث يدور عن نقل مختلف أنواع الوحدات والأنشطة التدريبية بما في ذلك إطلاق النار الحي ونشاط القوات الجوية لعدد من دول الناتو في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك في منطقة البلطيق “بالطبع بالنسبة لنا هذا الأمر ليس بالعابر ونحن نضعه في حسباننا”.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في الخامس من أيلول الجاري أن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” زادت من تحركاتها الجوية الاستطلاعية بالقرب من الحدود الروسية بنسبة تزيد عن 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

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