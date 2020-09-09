اللاذقية _ رشا عيسى

بجهوزية مكثفة تستمر فرق الإطفاء من دائرة حراج اللاذقية بالمرابطة في المناطق المحاذية لخطوط جبهة النار في الغاب وعلى حدود اللاذقية في نقاط -جوبة برغال -القرداحة و المنيزلة- جبلة وفي محمية الشوح والأرز بصلنفة لمنع الحرائق المشتعلة من الامتداد إلى مناطق المحافظة .

كما تُقدّم الفرق الموجودة في اللاذقية دعماً مستمراً لإطفاء الحرائق المستعرة في الغاب في وقت بدت فيه المحافظة هادئة نسبياً لجهة اندلاع الحرائق دون أن يعني ذلك انعدام الحرائق بشكل كامل، حيث سجلت اليوم الاربعاء ٩ حرائق، بينها حريق واحد حراجي في جبل النملة وفقاً للمهندس باسم دوبا رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية .

وقال دوبا في تصريح خاص ل( تشرين) : أغلب الحرائق التي سجلت اليوم زراعية وبأضرار بسيطة لم تتجاوز مساحتها أمتار ،بينها 6حرائق زراعية في جبلة و2 في القرداحة، مضيفاً: كان للعمل التطوعي من اهالي المناطق الذي يهبون لتقديم العون ومساعدة حراس الحراج أثناء اندلاع الحرائق وخاصة في مناطق بلتعة وباب جنة والحجر وليفيني، دور إيجابي في إخماد الحرائق في منطقة الحفة والذين بلغ عددهم 30 متطوعاً.

وكانت مناطق جبلة والقرداحة سجلت تطوعاً واسعاً من المجتمع المحلي للمساعدة بإطفاء الحرائق التي اندلعت العام الفائت.

يشار إلى أن عدد الحرائق الحراجية التي سجلت في المحافظة منذ بداية العام حتى الساعة الثالثة ظهراً من اليوم الأربعاء 57 حريقاً حراجياً بمساحة تقديرية بلغت 1788دونماً و 582 حريقاً زراعياً .

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