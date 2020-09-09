عمل جراحي عظمي مميز ينقذ طرفاً من البتر

طرطوس - رفاه نيوف

أجرى الفريق الطبي في مشفى الباسل بطرطوس اليوم عملاً جراحياً عظمياً مميزاُ تم خلاله إنقاذ المريض من عملية بتر طرف اليد كما بيّن الدكتور اسكندر عمار مدير المشفى وذلك بعد أن راجع المريض م. ع قسم الإسعاف في المشفى بقصة أذيات رضية متعددة بإصابة هرسية شديدة على مستوى المعصم وأسفل الساعد الأيسر مع تهديد بتر الطرف وانقطاع كافة البنى الظهرية في الساعد مع خلع معصم وضياع مادي عظمي شديد على مستوى السطح المفصلي للزند والكعبرة مع كسر فوق لقمتي الفخذ الأيسر و انقلاع شريحة جلدية أعلى الظنبوب في نفس الطرف .. حيث تم استجداله بمثبت خارجي .

وتم التداخل الإسعافي وإنقاذ حياة الطرف … وإعادة رصف السطح باستخدام مواد الاستجدال المناسبة .

من خلال فريق العمل الجراحي في قسم العمليات العامة والشعبة العظمية. وهم

د.محمود حماد / أخصائي جراحة عظمية /

د. هيام مصطفى / أخصائية تخدير / والأطباء المقيمون :

د. أحمد سكاف – د.أحمد خورشيد د.حازم زهرة – د.غدير الحسن – د.يوسف يوسف و د.نور عبود.

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