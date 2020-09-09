العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن

واصل طيران العدوان السعودي شن غاراته على عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية مستهدفاً المناطق والأحياء السكنية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني قوله اليوم إن طيران العدوان شن 9 غارات على مديرية رحبة و4 غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب و3 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان السعودي استهدف منطقة الربوعة في عسير بغارتين ومديرية ناطع في البيضاء ومدينة حرض في حجة بغارتين مخلفا دمارا هائلا بالممتلكات العامة والخاصة.

وتواصل قوى العدوان السعودي جرائمها بحق اليمنيين منذ آذار عام 2015 مخلفة عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا فى البنى التحتية والاقتصادية.

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